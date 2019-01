Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Explosie bij huis in Delft, voordeur zwaar beschadigd De omgeving is afgezet en er wordt onderzoek gedaan rond het huis aan het Nassauplein in Delft I Foto: Regio15

DELFT - In Delft is in de nacht van maandag op dinsdag een explosie geweest bij een huis aan het Nassauplein. De voordeur is zwaar beschadigd.

'Het team explosievenverkenning is opgeroepen en doet onderzoek', laat een politiewoordvoerder weten. De bewoners zijn niet gewond geraakt en worden opgevangen. De bewoners zouden voor de zekerheid wel even naar een ziekenhuis zijn gegaan. Er is geen sprake van brand in het huis. De omgeving werd enige tijd afgezet.