Ali B. wint positiviteitsprijs: 'Als je zelf verandert, verandert je omgeving mee'

DEN HAAG - Ali B. heeft maandagavond de BID Positivity Award uitgereikt gekregen in het AFAS Circustheater in Den Haag. Hij kreeg de prijs vanwege zijn jarenlange betrokkenheid bij de Big Improvement Day. 'Ali B. geeft een geheel eigen draai aan het begrip positiviteit', aldus de organisatie.

Ali B. werd verrast met de prijs tijdens het diner voorafgaand aan Big Improvement Day, dat dinsdag plaatsvindt in het AFAS Circustheater. Ongeveer duizend mensen uit de overheid en het bedrijfsleven bespreken dan hoe positiviteit bepalend kan zijn voor hun organisaties.

'Mensen verwachten ‘happy de peppie’ bij positiviteit, maar voor mij is het de vinger leggen op de zere plek. De situatie accepteren zoals die is en van daaruit er het beste maken', legt de rapper uit. 'In plaats van alle tijd te steken in het veranderen van mijn omgeving tijd steken in het veranderen van jezelf. Als jezelf verandert en je wordt beter, dan verandert je omgeving met je mee.'