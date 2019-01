Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











A4 anderhalf uur dicht na ongeluk met motorrijder Bij het ongeluk op de A4 zijn twee auto's en een motor betrokken (Foto: twitter.com/WIS_Mike)

DELFT - De A4 naar Rotterdam was dinsdagochtend van 8.00 uur tot 9.30 uur volledig afgesloten tussen Delft en Vlaardingen Oost. Aanleiding was een ongeluk waarbij een motorrijder betrokken was.

ANWB-woordvoerster Bianca Damink sprak van 'flinke problemen'. Rond 9.15 uur was de vertraging opgelopen tot twee uur. Ze adviseerde het verkeer naar Rotterdam tot 9.30 uur om te rijden via de A13 en de A20. Een kwartier na het vrijgeven van de rijstrook waren de problemen vrijwel verleden tijd.



Op de A20, tussen Hoek van Holland en Gouda, stond dinsdagochtend eveneens een file. Die was rond 9.00 uur acht kilometer lang, goed voor een half uur vertraging. Ook op de A44 was het dinsdagochtend druk. Daar moest je tussen Leiden en Wassenaar Centrum rekening houden met een kwartier vertraging.

A12 Op de A20, tussen Hoek van Holland en Gouda, stond dinsdagochtend eveneens een file. Die was rond 9.00 uur acht kilometer lang, goed voor een half uur vertraging. Ook op de A44 was het dinsdagochtend druk. Daar moest je tussen Leiden en Wassenaar Centrum rekening houden met een kwartier vertraging. Op de A12 naar Utrecht veroorzaakt een kapote vrachtwagen sinds 9.00 uur een file. De rechterrijstrook is dicht tussen Gouda en Woerden. De vertraging bedraagt rond 9.30 uur meer dan twintig minuten. Kijk hier voor de actuele file-informatie.