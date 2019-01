Glastuinbouw Westland blijft op peil, maar moet moderner

WESTLAND - De glastuinbouw in de gemeente Westland is het afgelopen jaar iets gegroeid. Dat is goed nieuws voor de sector, die zich bedreigd ziet door de steeds toenemende woningbouw. Tegelijk loopt de modernisering van de branche niet zoals gewenst. De sector wil kleinere percelen samenvoegen, maar veel oudere tuinders weigeren vooralsnog om hun bedrijf van de hand te doen.

Op dit moment bewerken 587 glastuinbouwers in het Westland samen bijna 2300 hectare. Dat is 2 hectare meer dan een jaar geleden. Mediapartner WOS meldt dat in een verslag van een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden van de gemeente Westland.

Ten opzichte van tien jaar geleden is de oppervlakte voor de groenteteelt met bijna 14% gestegen; die voor de bloementeelt daalde ruim 25% en voor plantenteelt werd ruim 11% minder grond gebruikt. Grofweg beslaat de groenteteelt evenveel ruimte als de bloemen en planten samen.



Oudere tuinder blijft zitten

Om de bedrijfstak te moderniseren en te verduurzamen is het noodzakelijk dat kleinere bedrijven worden samengevoegd. Greenport Nederland probeert tuinders uit te kopen. Maar volgens die organisatie zijn veel kleine tuinders helemaal niet met de wat verdere toekomst bezig, of kijken zij de kat uit de boom.

Inmiddels zijn de afgelopen jaren 81 locaties benaderd. Op 68 percelen is een bod uitgebracht van meer dan de taxatiewaarde, toch hebben maar 21 tuinders besloten tot verkoop. Zo'n 75 procent van de tuinders is ouder dan 55 jaar en heeft geen opvolger. Een deel van hen verhuurt het bedrijf voor een aantal jaren, mogelijk in afwachting van een hoger bod, of omdat een vervangend huis in de dorpskern te duur is.



Modernisering stokt

De zogeheten Coalitie HOT probeert namens de centrale tuinbouworganisatie Greenport de modernisering van de tuinbouw te bevorderen. Voorzitter Cees Veerman van die Coalitie vindt dat de ontwikkeling niet snel genoeg gaat. Van het totale glasareaal is twee derde nog uit de vorige eeuw. 'Alles van vóór 1998 is niet meer geschikt voor rendabele investeringen', zegt hij. Op een totaal van de bijna 2.300 hectare in Westland zou per jaar circa 153 hectare vernieuwing nodig zijn. In de afgelopen twee jaar lukte dat bij amper een derde daarvan.