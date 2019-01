Weerzinwekkende dood kat: 'Hij is opgehangen aan een touw'

DEN HAAG - Een kat is maandagmiddag dood aangetroffen in de buurt van de Montevideostraat in de Haagse wijk Wateringseveld. Het beestje was opgehangen aan een touw. Op foto's van de wijkagent is te zien dat het gaat om een cyperse kat. Het is niet bekend of het gaat om een kater of een poes.

Op de foto's ligt de kat op de grond, in een paadje achter de tuinen van het huizenblok. Maar zo werd hij niet gevonden, vertelt een woordvoerster van de politie. 'Nee, de kat hing echt aan een touw. Toen agenten aankwamen was het dier al dood, ze konden niets meer voor hem doen.'

De politie heeft geen idee wie er achter de weerzinwekkende dierenkwelling in de doorgaans zo rustige wijk zit. 'We hebben meteen contact gehad met de officier van justitie en onze collega's van de dierenpolitie. Maar er bleek qua sporen niet echt een mogelijkheid te zijn om verder te komen.'



Dader lastig te vinden

Vooralsnog lijkt het er dus niet op dat de dierenbeul snel wordt opgespoord. 'Nou ja, in elk geval dus niet met sporenonderzoek. Maar de wijkagent heeft niet voor niets op social media een oproep gedaan. We hopen echt dat iemand zich meldt en zijn dringend op zoek naar informatie. Want dat is de enige manier om hierover meer te weten te komen.'

Theoretisch kan het natuurlijk ook dat de kat zichzelf heeft opgehangen. Maar daarvan lijkt in dit geval geen sprake. 'De eigenaar heeft aangegeven dat zijn dier een echte buitenkat was. Hij had bijvoorbeeld ook geen halsbandje om waarachter hij is blijven haken', zegt de woordvoerster.



Dode kat terug bij eigenaar

'Hij zat ook niet vast aan een touwtje of een lijn ofzo. We gaan er echt vanuit dat het niet per ongeluk is gebeurd, we hebben daarvoor sterke aanwijzingen.' De politie weet ook wie de eigenaar is van het beklagenswaardige beestje.

'Het overleden dier is teruggegeven aan de eigenaar. Die heeft zijn dier meegegeven aan de dierenambulance.'



Fikse straf of niet?

Mocht degene die de dood van de cyper op zijn geweten heeft alsnog worden gevonden, dan kan hij of zij in theorie een fikse straf krijgen. De maximale gevangenisstraf op het doodmaken van een dier is drie jaar cel of een boete van maximaal zo'n 20.000 euro.

In de praktijk worden die vaak niet opgelegd, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Den Haag tegen Omroep West. 'In de praktijk worden er meestal door de rechter taakstraffen en lagere boetes opgelegd', aldus de zegsman.

