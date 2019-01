OM wil kogel uit schouder beschoten man halen als bewijs in rechtszaak

DELFT - Het OM wil dat een kogel alsnog wordt verwijderd uit de schouder van een slachtoffer van een schietpartij op 2 oktober 2018 aan de Gaaistraat in Delft. De kogel zit nog in het lichaam van de gewonde man, maar is nodig als bewijs tegen de 34-jarige verdachte van de schietpartij.

De Delftenaar wordt door het OM beschuldigd van een poging tot moord of doodslag, maar hij ontkent. Hij werd vlak na de schietpartij aangehouden in een auto in Den Hoorn. In de auto lagen een wapen en kogelhulzen. Het Openbaar Ministerie wil nu kijken of een van de hulzen past bij de kogel in de schouder van het slachtoffer.

Die werd na de schietpartij nog niet verwijderd uit de schouder van de gewonde man. 'Er waren nog risico’s op dat moment', zei de officier van justitie dinsdag bij de Haagse rechtbank. Ze is nog op zoek naar het slachtoffer, om te kijken of hij nu bereid is om nu een operatie te ondergaan.



Wraak om kliktelefoontje naar politie

Tijdens de zitting dinsdag bleef de verdachte bij zijn ontkenning. Volgens de Delftenaar wijst het slachtoffer hem aan als schutter omdat hij wraak wil nemen voor een kliktelefoontje van de verdachte naar de politie. De Delftenaar zou de politie ingelicht hebben over een hennepzaak waarbij het slachtoffer was betrokken.

'Justitie doet haar werk niet goed', zei de ontkennende verdachte tegen de rechter. 'Ik word nu al veroordeeld.' Zijn advocaat vroeg om opheffing van het voorarrest van de verdachte, maar daar wilde de rechtbank niets van weten. Het vuurwapen en de kogelhulzen in de auto van verdachte zijn voor de rechters serieuze aanwijzingen dat hij betrokken was bij de schietpartij. De zaak wordt binnen drie maanden voortgezet.