Kleine ondernemers opgelet: miljoenen beschikbaar om jouw idee in de markt te zetten

Of het nu een knuffelrobot is die mensen helpt om in slaap te komen is, of een raam dat zonne-energie opwekt. Ooit ontstonden deze producten in de geest van studenten en ondernemers. Nu zijn ze te koop, maar voordat een idee in de winkel ligt moeten een aantal hobbels genomen worden.

Sinds 2015 helpen provincies, samen met het ministerie van Economische Zaken, innovatieve ideeën langs deze hobbels. En dat is erg waardevol, merkte Boy Trip (26) uit Delft. Zónder een speciale subsidie voor marktonderzoek, had hij nu een product op de markt gezet wat gedoemd was om te mislukken.

Van idee naar product

Veruit de meeste innovatieve ideeën blijven een idee en zullen nooit in de winkel terechtkomen. Slechts 1 op de 10 plannen bereikt uiteindelijk succesvol de consument, weet hoofddocent Innovatie en Ondernemerschap aan de TU Delft Dap Hartmann.

'Niet alle pogingen slagen, dat is nu eenmaal het risico als je pioniert', legt Hartmann uit. 'Als bedrijven geld krijgen van de overheid om te kijken of er bijvoorbeeld vraag is naar het product, bespaar je hoop kosten. Je krijgt ook meer financiële armslag om een mislukking op te vangen.'



Miljoenen uitgekeerd, Den Haag koploper

De provincie Zuid-Holland keerde tot nu toe 41 miljoen euro uit aan in totaal 565 projecten in de provincie. In onze regio ging het meeste geld naar innovaties in Den Haag. Daar kregen 19 ideeën bijna 1.5 miljoen subsidie. In Delft kregen 21 bedrijven zo'n 1.3 miljoen euro en in de gemeente Westland konden 9 projecten rekenen op bijna 800-duizend euro.

Geld steken in innovatie kan banen opleveren, is de reden waarom de overheid het geld beschikbaar stelt. Exacte cijfers over geslaagde innovaties zijn er niet, maar in het geval van Boy Trip heeft zijn innovatiesubsidie toch een product opgeleverd: een sensor waarmee caravanbezitters hun huis op wielen in de gaten kunnen houden. In twee jaar tijd is zijn studentenbedrijfje uitgegroeid naar een onderneming met elf mensen in dienst en wordt het product verkocht in acht landen.

De innovatiesubsidies van de provincie en het Rijk zijn erg populair. De laatste jaren werd bijna het dubbele aan subsidie aangevraagd dan dat er in kas zat. Zo was er in 2017 behoefte aan ruim 23 miljoen euro, terwijl er maar 13 miljoen euro beschikbaar was.

