15-jarige jongen krijgt kopstoot na misverstand over opmerking

DEN HAAG - Een misverstand over een opmerking heeft er toe geleid dat een 15-jarige jongen een kopstoot heeft gekregen. Hij maakte een grapje naar een vriend, maar een voorbijganger dacht dat de jongen het tegen zijn vrouw had. Hoewel het slachtoffer zei dat dat niet het geval was, gaf de man hem een kopstoot.

De 15-jarige jongen is op zondag 21 oktober samen met een aantal vrienden aan het eten bij Chicken Spot aan de Leyweg in Den Haag. Vlak voor ze vertrekken haalt hij een geintje uit met één van zijn vrienden. Hij pakt zijn telefoon, loopt daarmee naar de uitgang en roept het woord ‘sanka’ op het moment dat hij naar buiten loopt. 'Sanka' is Papiaments voor 'billen' en wordt door jongeren onderling in straattaal gebruikt.

Op dat moment loopt een man langs het restaurant. Hij is samen met een vrouw en twee kinderen en vraagt aan de jongen of hij het tegen zijn vrouw heeft. De 15-jarige zegt een aantal keer dat dat niet zo is en dat het voor zijn vrienden in het restaurant bedoeld is.



Wond boven oog en hersenschudding

De man gelooft hem kennelijk niet en wordt boos. Hij komt op het slachtoffer af en geeft hem een harde kopstoot. Daarna loopt hij weg. De jongen is door zijn vrienden naar het huis van een vriend gebracht. Hij is vervolgens met een ambulance naar het ziekenhuis gegaan. Hij heeft een wond boven zijn oog en een hersenschudding opgelopen.

De politie is op zoek naar de man die de kopstoot gaf. Hij is gefilmd terwijl hij met de vrouw en twee kinderen door het winkelcentrum loopt. De vrouw en kinderen zijn onherkenbaar gemaakt.



Herkent u de man?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem