'Het was echt verschrikkelijk', 20-jarige vrouw bijna slachtoffer van verkrachting

DEN HAAG - 'Ik zag mezelf al dood eigenlijk. Hij dreigde met een mes en met verkrachting. Ik had zo'n beeld dat je normaal alleen op het nieuws ziet. Ik dacht: ik kom in het rijtje met meiden die dit ook is overkomen.' Een 20-jarige vrouw heeft doodsangsten uitgestaan toen ze midden in de nacht van haar fiets werd getrokken door een man, die haar vervolgens probeerde te verkrachten. Omdat een voorbijganger ingreep, sloeg de verdachte op de vlucht. Hij is gefilmd door bewakingscamera’s.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 15 januari. Meer zaken zijn hier vinden.

De 20-jarige vrouw is in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 september met vrienden wezen stappen in het centrum van Den Haag. Rond 4.00 uur 's nachts fietst ze alleen naar huis. Ze rijdt over de Waldorpstraat, als er ter hoogte van de Viaductweg ineens een man tegen haar fiets trapt. 'Ik dacht eerst dat het een ongeluk was, maar op het moment dat hij me overeind trok dacht ik: dit is foute boel', zegt het slachtoffer.

'Hij deed een poging tot verkrachten. Hij vertelde wat hij met me wilde gaan doen. Ik schreeuwde om hulp, maar hij dreigde me neer te steken als ik doorging met schreeuwen. Hij heeft me geduwd, aan mijn haren getrokken en bij mijn keel gepakt.'



Tunneltje

De dader neemt de vrouw mee naar de iets verderop gelegen tunnel onder het spoor. 'Die tunnel was verlicht. Ik zag hem een beetje twijfelen, en dat gaf me kans om om me heen te kijken. Ik dacht alleen maar: ik heb hulp nodig, ik kan dit niet alleen. Toen kwam er gelukkig iemand aanfietsen en ben ik alsnog gaan schreeuwen,' zegt de vrouw.

De voorbijganger stopt en pakt zijn telefoon om de politie te bellen. Op dat moment gaat de belager er vandoor. Hij loopt verder over de Viaductweg, richting de Fruitweg. 'Het was een opluchting dat hij weg was. Ik had zoiets van: ik ben nu veilig. De jongen die me geholpen heeft, heeft me weer op mijn fiets gezet en gecontroleerd of alles het nog deed. Hij is ook een heel stuk met me mee naar huis gefietst.'



Emotionele impact

De verkrachtingspoging heeft een flinke impact op het slachtoffer: 'De eerste paar weken kon ik niet slapen. Ik durfde ook niet meer zo gauw alleen het huis uit. Alleen fietsen vond ik heel spannend in het begin. Ik heb het wel gedaan, want je moet er toch doorheen. Maar ik durf niet meer alleen in het donker ergens heen te fietsen. Het was echt verschrikkelijk.'

Uit bewakingsbeelden blijkt dat de verdachte de vrouw heeft gepasseerd in de fietstunnel onder station Den Haag Hollands Spoor. Hij kijkt een paar keer naar haar, besluit dan om te keren en volgt de vrouw op een afstandje over de Waldorpstraat. Ter hoogte van de Viaductweg wordt ze van haar fiets getrapt.



Fiets vergeten

De verdachte is een vrij kleine getinte man, die door het slachtoffer wordt omschreven als dun of ielig. Hij draagt een zwarte trui of jas met witte touwtjes en een witte opdruk. Verder droeg hij een spijkerbroek die wat te groot leek. De politie hoopt dat iemand hem herkent aan de hand van de beelden.

Na de verkrachtingspoging heeft de man zijn fiets achtergelaten op de Viaductweg. Toen de politie daar kwam, was de fiets weg. Het zou kunnen dat hij hem in de tussentijd heeft opgehaald, maar het zou ook kunnen dat iemand anders de zwarte omafiets heeft gevonden en hem heeft meegenomen. In dat geval komt de politie graag met die persoon in contact.



Behulpzame getuige

Daarnaast is de politie op zoek naar de getuige die het slachtoffer heeft geholpen. In de consternatie na de verkrachtingspoging heeft de vrouw zijn gegevens niet gevraagd. De man reed in de nacht van 29 op 30 september door de tunnel op de Viaductweg en is gestopt toen hij haar hoorde schreeuwen. Hij heet mogelijk Aziz, is donker getint, 20 tot 25 jaar oud en hij sprak slecht Nederlands.



Herkent u de verdachte?

