Vier jongens gezocht voor mishandeling in haven van Scheveningen

DEN HAAG - De politie is op zoek naar vier jongens die afgelopen zomer een 45-jarige man hebben mishandeld in de haven van Scheveningen. De man had één van hen aangesproken op zijn rijgedrag en werd vervolgens geschopt en geslagen. Omdat de verdachten mogelijk minderjarig zijn, heeft het Openbaar Ministerie besloten dat ze niet herkenbaar in beeld mogen worden gebracht.

Op dinsdagmiddag 3 juli 2018 loopt het slachtoffer op de Dr. Lelykade in de haven van Scheveningen, als er drie scooters passeren. Eén van de scooters rijdt rakelings langs hem. De bestuurder stopt bij een groep jongeren die vlak bij de sluis staat. Op het moment dat de man langs de groep loopt, zegt hij dat ze wat rustiger aan moeten doen met de scooters.

Er wordt meteen agressief gereageerd en de man wordt uitgescholden. De groep gaat voor hem staan en de jongen van de scooter haalt naar hem uit. De man krijgt klappen en schoppen en probeert weg te lopen, maar de groep komt achter hem aan. Het slachtoffer valt verderop op een bankje en de mishandeling houdt pas op als iemand te hulp schiet en 112 belt.



Drie maanden niet kunnen werken

De man houdt blijvend letsel over aan de mishandeling. Hij heeft een rib gebroken en dat zal altijd een zwakke plek blijven. Daarnaast was zijn kaak ontwricht en zat hij onder de blauwe plekken en verwondingen. Hij heeft drie maanden niet kunnen werken.

Uit beelden van een bewakingscamera blijkt dat er vier jongens betrokken zijn bij de mishandeling. Er is ook een meisje bij, waarvan de politie denkt dat zij de ruzie probeert te sussen. De politie zoekt de jongens als verdachten en wil het meisje graag spreken als getuige.



Onherkenbaar in beeld

Omdat de verdachten mogelijk minderjarig zijn, worden ze onherkenbaar in beeld gebracht. Het Openbaar Ministerie geeft ze hiermee de kans om zich vrijwillig te melden. Tips over het groepje zijn ook welkom, omdat de politie denkt dat er genoeg mensen uit de omgeving van de haven zijn die weten wie de jongens zijn.

Jongen 1



Donkere pet, achterstevoren op hoofd

Donkere trui met een groot en klein embleem op de voorzijde

Donkere lange broek met witte strepen aan de zijkant

Kobaltblauwe trainingsbroek met witte streep aan de zijkant

Donker gekleurde jas met capuchon

Heeft even later een helm opgezet

Draagt in eerste instantie een roze t-shirt

Heeft dat even later uitgetrokken en loopt rond met een ontbloot bovenlijf

Donkere korte broek

Donker t-shirt

Lichtkleurige korte broek

Zwart tasje over zijn buik

Na de mishandeling loopt hij hinkend weg

Heeft mogelijk geprobeerd de ruzie te sussen

Kort, donker jasje

Lichtkleurig shirt

Spijkerbroek

Lang haar in een hoge staart

Jongen 2

Jongen 3

Jongen 4

Meisje (getuige)

Vespa, fietsen en hond

De verdachten en het meisje horen mogelijk bij een grotere groep, die op 3 juli in de buurt van de sluis was en uiteindelijk in z’n geheel is gevlucht. Twee jongens waren op de fiets. Er stond ook een lichtblauwe Vespa scooter bij de groep. De politie wil graag weten van wie die scooter is of waar hij nu staat.

Daarnaast liep er een zwart/witte hond bij de groep. Mogelijk zegt dat iemand iets in combinatie met de personen op de beelden. Verder zou het kunnen dat de groep vaker bij de sluis in Scheveningse haven rondhangt.



Herkent u iemand of heeft u andere informatie?

