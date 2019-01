Primeur: Hagenaars kunnen gratis hun bloeddruk meten in de bieb, apotheek of op het stadsdeelkantoor

DEN HAAG - Inwoners van Den Haag kunnen als eersten van Nederland gratis hun bloeddruk meten op openbare plaatsen. De Hartstichting is in de Hofstad een proef begonnen met bloeddrukmeetpunten in de centrale bibliotheek, apotheken en stadsdeelkantoren. Doel is om meer mensen bewust te maken van hun bloeddruk, ook als ze gezond zijn. Want een verhoogde bloeddruk geeft meestal geen klachten, maar kan wel ernstige gevolgen hebben.

Op de weegschaal staan om na te gaan hoe zwaar je bent, is voor veel mensen heel normaal. Maar geregeld de bloeddruk meten, dat is minder gangbaar. Volgens huisarts David Smeekes van Hartstichting, zou het dat echter wel moeten zijn: 'Het is belangrijk de hoogte van je bloeddruk te kennen, ook als je gezond bent. Want een verhoogde bloeddruk geeft meestal geen klachten, maar kan ongemerkt wel schade veroorzaken. Bijvoorbeeld aan bloedvaten, hart en hersenen.'

Om mensen aan te zetten tot het vaker meten van hun bloeddruk, gaat de Hartstichting bloeddrukmeetpunten toegankelijker maken. De stichting start daarmee met een proef in thuisstad Den Haag en omstreken. Inwoners kunnen terecht bij apotheek Veur in Leidschendam en apotheek Laakkwartier, de centrale bibliotheek en de stadsdeelkantoren Scheveningen en Leidschenveen-Ypenburg. Vanaf mei worden meer bloeddrukmeetpunten over Den Haag en de rest van Nederland uitgerold.

Naar de huisarts





Met de meetpunten wil de Hartstichting mensen met een verhoogde bloeddruk tijdig opsporen, maar de bloeddrukgegevens worden na de meting niet opgeslagen. 'De bedoeling is dat mensen bewust worden van het belang van het meten van hun bloeddruk', vertelt woordvoerder Brenda Hesselink. 'Wij hopen dat ze vaker hun bloeddruk gaan meten en dat ze zich melden bij hun huisarts wanneer deze te hoog is, zodat we ze op die manier in beeld krijgen.'