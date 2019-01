Politiek praat over vreugdevuren: debat live te zien bij Omroep West

DEN HAAG - De Haagse politiek praat woensdag over de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp en de nasleep daarvan. In de Oudejaarsnacht daalde een vonken- en asregen van het vuur in Scheveningen neer in delen van de badplaats. Daardoor ontstond op een aantal plaatsen brand. Hoewel er geen gewonden werden gemeld, was er schade aan woningen en bedrijfspanden, tuinen, fietsen en auto’s. Omroep West zendt dat debat van de raadscommissie veiligheid live uit op televisie. Ook is het te volgen via de app en website

Vorige week werd bekend dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek doet naar de gebeurtenissen in de Oudejaarsnacht. Het gaat zich volgens voorzitter Tjibbe Joustra richten op drie elementen. Het eerste is het vuur zelf en hoe het kon gebeuren dat er een vonkenregen over Scheveningen waaide. Dan is er wat Joustra de 'bestuurlijke randvoorwaarden' noemt. Daarbij wordt onder meer bekeken hoe het zat met de al dan niet benodigde vergunningen. Het laatste element is hoe de crisis is bestreden, wie daarbij welke rol had en of die adequaat was.

Dat onderzoek is waarschijnlijk na de zomer klaar. Toch vindt vooral de oppositie in de raad het belangrijk om nu al wel een discussie te voeren. 'Dat debat moet gaan over de gevolgde procedures na afloop en de brieven die de burgemeester nadien heeft geschreven en de communicatielijn die ze heeft gevolgd’, aldus Koen van Haeften van de ChristenUnie/SGP vorige week.



Afwachten

De coalitiepartijen waren minder enthousiast over nu al een discussie in de raad. Fractievoorzitter Arjen Dubbelaar van Groep de Mos: 'Ik begrijp de wens maar alles wordt onderzocht door de OvV. 'Laten we dat onderzoek afwachten en geen debat voeren met halve antwoorden. Dat is niet verstandig.'

Maar mede omdat D66 en GroenLinks het verzoek voor de discussie steunden, gaat het toch door. Het debat in de commissie begint om 13.30 uur en is te volgen via TV West en een live stream via de Omroep West app en de website Omroepwest.nl.



Volledig uitgezonden

Het debat wordt volledig uitgezonden. Mocht de eindtijd later zijn dan 17.30 uur, dan stopt de uitzending op TV West om plaats te maken voor het TV West Nieuws. De live stream gaat online wel door tot het slot van het debat.

Op 89.3 Radio West zullen tijdens het debat de nieuwsbulletins op de hele en halve uren wat langer zijn, om ook de radioluisteraars up-to-date te houden.