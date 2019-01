Zwaan ontregelt verkeer op Rijswijkse Burgemeester Elsenlaan

RIJSWIJK - Op de Burgemeester Elsenlaan in Rijswijk heeft een verdwaalde zwaan kortstondig het verkeer geblokkeerd. Met wat advies van de dierenambulance wisten omstanders het dier weer veilig in de sloot te krijgen.

De zwaan, vermoedelijk afkomstig uit het Rijswijkse bos, liep op de rijbaan van de Burgemeester Elsenlaan, ten hoogte van de Generaal Spoorlaan. De HTM meldt geen vertraging van het tramverkeer, maar op beelden van Regio15 is te zien hoe de zwaan het autoverkeer ophoudt.

De dierenambulance was niet direct in de gelegenheid om de zwaan te komen verwijderen, maar met wat instructies wisten omstanders, waaronder een moeder met twee kinderen, het dier weer veilig in de sloot te krijgen.

Advies dierenambulance

Voor het geval dat een zwaan de weg blokkeert en er geen dierenambulance in de buurt is, heeft een medewerker van de ambulance het volgende advies: 'Maak jezelf groot en loop voorzichtig achter de zwaan aan in de richting die je hem op wilt hebben. Doe dit desnoods met twee personen of pak een deken waarmee je jezelf nog groter kan maken.'

Bang voor aggressie hoef je dan niet te zijn: 'Doordat je groter bent, is de zwaan eerder bang voor jou. Hij zal waarschijnlijk wel eerst naar je sissen, maar vervolgens van je weglopen.' Op de beelden van Regio15 is te zien dat de omstanders die instructies goed begrepen hebben.