Nieuwe eigenaar Huys te Warmont restaureert eeuwenoud kasteel

WARMOND - Het Warmondse kasteel Huys te Warmont wordt de komende jaren grondig gerestaureerd. Vereniging Hendrick de Keyser uit Amsterdam heeft het rijksmonument gekocht en gaat er appartementen, een museum en een vakantieverblijf in maken.

Het monumentale kasteel verkeert 56 jaar na de laatste restauratie in slechte staat. Er zitten scheuren in de gevels en aan de buitenkant bladdert het pleisterwerk van de muren. 'Daken en goten zijn aan het einde van hun levensduur en de riolering komt nog uit op de gracht', zegt Frank Stoffels van Hendrick de Keyser. De renovatie kost ruim twee miljoen euro en wordt onder andere betaald door de vereniging, de provincie en de gemeente Teylingen.

De Amsterdamse vereniging heeft het monument gekocht van Stichting Huys te Warmont en wil het in fases gaan opknappen. Eerst worden de gevels en daken hersteld, daarna is de westelijke vleugel aan de beurt. 'In de loop van 2020 willen we het logiesverblijf in de westvleugel af hebben. Je kunt de toren dan voor een weekendje huren, zodat je kan beleven hoe het is om in een monument te wonen.' Ook komt er een informatiepunt in deze vleugel.



Achttiende eeuw

Op de langere termijn moet een gedeelte van het kasteel worden ingericht als museum. 'We willen de inrichting laten zien zoals de bewoners en het personeel in de achttiende eeuw leefden.' Daarnaast moeten er zelfstandige appartementen in komen. In het kasteel wonen nu ook mensen, zij blijven tijdens en na de restauratie in het kasteel wonen.

De geschiedenis van het huis gaat terug tot de middeleeuwen toen het als kasteel werd bewoond door de heren van de hoge heerlijkheid Warmond. Cornelis Pieter van Leyden liet vanaf 1774 het grillig gevormde eeuwenoude kasteel verbouwen tot een neoclassicistisch zomerverblijf.