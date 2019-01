Straat waar Rhodé (14) werd doodgereden door bus is te smal

GOUDA - De Thorbeckelaan in Gouda is in 2015 aangepast en toen is de weg te smal gemaakt. Dat bleek dinsdag tijdens de zitting tegen buschauffeusse Marian den O. (58). De vrouw uit Krimpen aan den IJssel wordt verdacht van onoplettend en onvoorzichtig rijden waardoor ze op 16 april de 14-jarige Rhodé doodreed met haar lijnbus.

Rhodé fietst op 16 april rond lunchtijd op de rode fietsstrook van de Thorbeckelaan. Zij rijdt aan de buitenkant, haar vriendinnetje aan de binnenkant. Den O. wil met de bus de scholieren inhalen en raakt met haar buitenspiegel het stuur van de fiets van Rhodé. Het meisje valt tegen de bus aan en overlijdt.

Uit metingen van de politie blijkt dat de fietsstrook op die plek op de Thorbeckelaan 154 cm is. De norm voor zo'n fietsstrook is 170 cm. Ook is de rijstrook smaller dan de richtlijnen van de overheid. In 2015 is een bredere middenberm aangelegd door de gemeente Gouda. 'Het lijkt haast onmogelijk om daar met een bus niet over de fietsstrook te rijden', zegt de rechter. 'We hebben de gemeente dringend geadviseerd om er iets aan te doen,' reageert de officier van justitie tijdens de zitting.



Werkstraf

Toch vindt het Openbaar Ministerie (OM) dat Marian den O. schuld heeft aan het ongeluk. 'Er was geen noodzaak om in te halen en ze kon ook niet veilig inhalen. De verdachte had een paar seconden kunnen wachten, totdat ze voorbij de brede middenberm was.' Het OM eist 240 uur werkstraf en een rijontzegging van 9 maanden.

Marian den O. vertelt in de rechtszaal dat ze al honderden keren fietsers heeft ingehaald op de Thorbeckelaan.'Het is daar smal, maar niet lastiger dan op veel andere plekken waar ik rij. Je wilt er toch voorbij, je kan niet steeds achter fietsers blijven hangen. Je moet toch proberen een beetje op tijd te blijven rijden.'



Inschattingsfout

De advocaat van de 58-jarige buschauffeusse vindt dat Den O. moet worden vrijgesproken. 'Ze heeft de situatie verkeerd ingeschat, maar ze reed niet te hard en had niets gedronken. Ze heeft een inschattingsfoput gemaakt met dramatische gevolgen, maar dat maakt haar voor de wet nog niet schuldig.'

De belangstelling voor de zitting was groot. Er waren zo'n 40 Arriva-collega's van Marian den O. aanwezig, bijna allemaal in hun chauffeursuniform. Ook was er veel familie van de omgekomen Rhodé. Haar vader, dominee Wijnand Zondag, las een slachtofferverklaring voor: 'We zaten op haar te wachten, maar ze kwam niet thuis. Er kwamen wel twee agenten. En dan stort je wereld in. Het is een leegte die met geen pen te beschrijven is.'



Noodlottig ongeval

Marian den O. krijgt aan het einde van de zitting het laatste woord: 'Het was een noodlotig ongeval. Het had nooit plaats mogen vinden,' zegt ze huilend. De rechter doet over twee weken uitspraak.