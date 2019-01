Bewoners Leidse Merenwijk: skeelerbaan is geen sportveld

LEIDEN - Bewoners van de Merenwijk in Leiden hebben de Raad van State gevraagd om de aanleg van een geasfalteerde skeelerbaan tegen te houden. Die moet bij de Warmondse IJsclub komen, aan de rand van de Leidse wijk.

De gemeente Teylingen heeft het licht voor de ijsclub op groen gezet. Voor de aanleg van de baan is geen vergunning nodig, zegt de gemeente. Volgens Teylingen valt de skeelerbaan net als de landijsbaan aan de Veerpolder onder de bestemming ‘sport’. Maar de wijkbewoners zijn hier fel op tegen. Een geasfalteerde baan is geen sportveld, zeggen ze.

De bewoners uit Leiden vinden dat Teylingen het groene overgangsgebied tussen hun wijk en het grondgebied van Teylingen aan het verkwanselen is. ‘De Kagerzoom is een van de meest waardevolle groene overgangen. De gemeente maakt er zelfs reclame mee’, zei een van hen. De bewoners vrezen ook voor overlast van bezoekers, parkeren, lichthinder en geluid.



Trainingsbaan

De Warmondse IJsclub vindt de skeelerbaan nuttig als trainingsbaan voor schaatsers. Hij moet 5.000 vierkante meter groot worden. Het terrein van de ijsbaan is 20.000 vierkante meter.

Bestuursrechter Rosa Uylenburg zei dat ze eerst vooral een juridische vraag moet beantwoorden, namelijk of de gemeente terecht meent dat er geen vergunning nodig is. De uitspraak volgt over enkele weken.