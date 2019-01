Vijf vragen over het kunstgras in het stadion van ADO Den Haag

DEN HAAG - Gisteren bevestigde algemeen directeur Mattijs Manders dat ADO Den Haag in de zomer van 2020 overstapt op natuurgras. Sinds 2013 speelt de residentieclub op kunstgras. Waarom is ooit die overstap gemaakt? En wat vinden de supporters van het nieuws dat er weer ‘echt gras’ in het Cars Jeans Stadion komt? Vijf vragen over het kunstgras in het stadion van ADO:

1. Waarom stapte ADO Den Haag in 2013 over op kunstgras?

Er zijn een aantal redenen dat 2013 het ideale jaar was om op kunstgras over te stappen. Als eerste werd in 2014 het wereldkampioenschap hockey gehouden in Den Haag. Dit WK werd in het stadion van ADO gehouden. De grond onder het veld moest daarvoor worden aangepast. Dit gebeurde in de zomer van 2013.

In het seizoen 2013/2014 zou ADO nog één jaar op gewoon gras spelen, om na het WK hockey definitief de overstap te maken. Echter de nieuwe ondergrond zorgde ervoor dat het grasveld binnen een paar weken op een slagveld leek. In de herfst van 2013 werd er daarom besloten om meteen over te stappen op kunstgras. In de eerste wedstrijd op dat veld won ADO met 3-2 van FC Twente door een wereldgoal van Mike van Duinen.

Daarnaast zijn de onderhoudskosten voor een kunstgrasveld veel minder hoog dan bij een natuurgrasveld. Ook leent een kunstgrasveld zich makkelijker voor het organiseren van evenementen. Met het organiseren van evenementen kan ook weer geld worden verdiend.

ADO moest rond 2013 ook het trainingsveld op het Zuiderpark verlaten. Omdat een kunstgrasveld de belasting van zowel trainingen als wedstrijden gedurende het gehele seizoen aan kan, werd er overgestapt naar het eigen stadion om te trainen.

2. Waarom wordt er nu weer overgestapt op natuurgras?

Er loopt al langer een discussie in de eredivisie om alle clubs weer op natuurgras te laten spelen. Algemeen directeur van ADO Den Haag Mattijs Manders verwoordde het maandagmiddag als volgt: 'Gelijke ondergrond voor alle clubs.' Omdat meer clubs natuurgras verkiezen boven kunstgras, is de keuze voor echt gras een logische.

Daarnaast is er extra geld vrijgekomen voor clubs die terugkeren naar natuurgras. De topclubs (met name Ajax en PSV) stoppen een percentage van de opbrengsten uit Europees voetbal in een potje. Uit dat potje kunnen clubs die op kunstgras spelen, geld pakken om de overstap naar natuurgras te bekostigen. ADO komt in aanmerking voor maximaal 350.000 euro per seizoen. Wel moet de club dan een nieuwe trainingslocatie aanleggen. Natuurgras kan niet tegen de belasting van zowel wedstrijden als trainingen.

Het huidige kunstgrasveld is bijna afgeschreven. Mede door de financiële garantie van de Europees spelende clubs wil ADO de overstap maken naar natuurgras. Hoe de nieuwe trainingslocatie wordt gefinancierd wil zowel ADO Den Haag als de gemeente niet zeggen. Het kan zijn dat de gemeente ADO een lening geeft met een lage of geen rente. De gemeente Den Haag is eigenaar van het stadion maar wil niet meebetalen aan de overgang van kunstgras naar natuurgras en de extra kosten die daarbij komen kijken zoals een nieuw trainingscomplex.

3. Waar moet die nieuwe trainingslocatie komen?

Zowel de gemeente Den Haag als ADO Den Haag wil nog niet zeggen waar het complex zou moeten komen. Algemeen directeur heeft drie dingen kenbaar gemaakt:



Het is niet op een al bestaand voetbalterrein. De naam van voetbalclub Wilhelmus - die de accommodatie vlak bij het stadion het Cars Jeans Stadion heeft liggen - ging rond als mogelijke locatie. Die locatie valt dus af.

Het is binnen de gemeentegrenzen van Den Haag.

Het is op een braakliggend stuk terrein.

Aanvoerder Aaron Meijers die ook in de spelersraad zit (overlegorgaan van de voetballers uit de selectie), kan niet wachten tot hij weer slidings kan maken op echt gras. Zo zegt de verdediger: 'We hebben net een trainingskamp in Turkije gehad . Daar hebben we op echt gras getraind. Dat beviel eigenlijk wel. Nu trainen we weer op kunstgras. We krijgen meteen last van kleine pijntjes. Daarnaast willen voetballers het liefst op echt gras spelen. Maar daar moeten we helaas nog anderhalf jaar op wachten.'

5. Wat vinden de supporters ervan dat ADO in 2020 weer op echt gras speelt?

'Liever morgen dan overmorgen.' 'Het kon niet uitblijven,' 'Oude tijden gaan herleven zoals op het Zuiderpark.' 'Niet meer dan normaal dat het gaat gebeuren.' In Leo’s Koffiehuis zijn de ADO-supporters duidelijk over de terugkeer van natuurgras in het stadion. Een hossana-gevoel heerst er onder de supporters. Die willen de geur van gras ruiken als ze het Cars Jeans Stadion binnenlopen.





