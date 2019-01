Onderzoek: verdeeldheid over toekomst vreugdevuren

DEN HAAG - De inwoners van Den Haag en omliggende gemeenten zijn sterk verdeeld over de toekomst van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Net iets meer dan vier op de tien mensen (41 procent) vindt dat ze volgend jaar moeten worden verboden, net iets minder respondenten (39 procent van de inwoners) vindt dat ze gewoon moeten doorgaan. Dat blijkt uit een representatief onderzoek dat Omroep West heeft laten uitvoeren door het bureau Multiscope. Daaruit wordt ook duidelijk dat een krappe meerderheid (54 procent) van de ondervraagden het niet eens is met het optreden van burgemeester Pauline Krikke rond de vreugdevuren.

Aanleiding voor de enquête waren de gebeurtenissen in de Oudejaarsnacht. Toen waaide een vonkenregen over Scheveningen. Daardoor raakte weliswaar geen mensen gewond, maar er ontstond wel schade aan auto's, fietsen, woningen en bedrijfspanden. Voor het onderzoek werden in de periode van 10 januari tot 14 januari dit jaar 400 mensen ondervraagd in Den Haag en omliggende gemeenten. Het is daarmee volgens Multiscope representatief voor Den Haag en omliggende gemeenten.

Uit de enquête wordt duidelijk dat bijna de helft van ondervraagden zich weleens zorgen heeft gemaakt over de vreugdevuren. Voor iets meer dan één derde geldt dat juist niet. De ondervraagden denken wel dat het verbieden van de vuren, gevolgen heeft. Het merendeel (66 procent) verwacht dan onrust in de stad. Ongeveer één vijfde van de bewoners is neutraal, terwijl een op de acht mensen géén onrust verwacht.



Eisen stellen

Als de vuren volgend jaar doorgaan, moeten daaraan wel eisen worden gesteld. blijkt uit de enquête. De meeste mensen vinden dat er een maximale omvang moet worden afgesproken (73 procent). Bovendien vindt een groot deel dat er strengere sancties moeten zijn bij de overtreding van die eisen (64 procent). Iets meer dan de helft van de inwoners wil dat er volgend jaar een einde komt aan het wedstrijdelement tussen Duindorp en Scheveningen. Eén op de vijf geeft aan dat het aantal bouwdagen moet worden ingekort.

Het optreden van de Haagse burgemeester Pauline Krikke rond de vreugdevuren kan niet rekenen op steun van de ondervraagden: 27 procent is het hier 'helemaal niet mee eens' en 27 procent is het er 'niet mee eens'. Een derde staat er neutraal in; twaalf procent is het er juist wel mee eens.



Vertrouwen in burgemeester

De onderzoekers vroeg ook of mensen nog vertrouwen hebben in de burgemeester. Vier van de tien mensen antwoorden daarop ontkennend. Dertig procent heeft nog wel vertrouwen in Krikke; 29 procent heeft geen mening. De meeste bewoners (42 procent) vinden echter niet dat zij hoeft af te treden. Iets meer dan een derde van de ondervraagden stelt wel dat zij moet opstappen. Een op de vier inwoners heeft hierover geen mening.

Overigens is van de ondervraagden het merendeel nooit naar de vreugdevuren geweest. Acht van de tien mensen ging er niet kijken. Een klein gedeelte (twee procent) bezocht de vreugdevuren dit jaar voor de eerste keer. Ongeveer zeventien procent van de respondenten heeft de vreugdevuren al meerdere malen bezocht.