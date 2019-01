Deel dit artikel:













West Wekker: vreugdevuurdebat en vervolg ontuchtzaak tegen huisarts Foto: Regio15

REGIO - Goedemorgen! De Haagse politiek praat vanmiddag over de vreugdevuren van Scheveningen en Duindorp. Het debat is er gekomen op verzoek van de oppositie. En in de Haagse rechtbank gaat de zaak verder tegen een Leidse huisarts, die wordt verdacht van ontucht.

Wat kun je vandaag verwachten:

In de Haagse gemeenteraad vindt het debat plaats over de gebeurtenissen rond de vreugdevuren van afgelopen jaarwisseling. Tijdens de jaarwisseling zorgde een vonkenregen voor verschillende branden op Scheveningen.

Een 38-jarige huisarts uit Leiden hoort vandaag welke straf het Openbaar Ministerie tegen hem eist. De man wordt verdacht van ontucht met onder meer zeven jonge patiëntes.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Dit moet je ook nog weten:

Rijkswaterstaat zet de Haringvlietsluizen in de Haringvlietdam voor het eerst op een kier. Daardoor kunnen trekvissen, zoals zalm en zeeforel, de sluizen passeren richting hun paaigebieden die stroomopwaarts liggen.

Advocaten leggen vandaag voor korte tijd het werk neer, uit protest tegen de plannen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) die de stijgende kosten van de rechtshulp wil beteugelen. Volgens de advocaten staat de minister op het punt mensen met een lager inkomen toegang tot goede, onafhankelijke rechtshulp te ontzeggen.

n 73 landen worden christenen op extreme wijze vervolgd vanwege hun geloof. Dat meldt de organisatie Open Doors in haar jaarlijkse ranglijst over christenvervolging. "We schatten dat nu een op de negen christenen wordt vervolgd", stelt directeur Maarten Dees.

Vanavond op TV West: Struinen door de Duinen

Wat valt er allemaal te ontdekken in het duingebied tussen Monster en Katwijk? Programmamaker Erik Kooyman struint door het zand, het helmgras en de dichte begroeiing van het duinbos. Stiekem legt hij dieren en andere natuurverschijnselen vast op camera. Wat valt er allemaal te ontdekken in het duingebied tussen Monster en Katwijk? Programmamaker Erik Kooyman struint door het zand, het helmgras en de dichte begroeiing van het duinbos. Stiekem legt hij dieren en andere natuurverschijnselen vast op camera. Fijne dag!