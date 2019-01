Hek moet honden uit weiland veehouder houden

WOUBRUGGE - Veehouder John van der Salm uit Woubrugge krijgt een hek langs zijn weiland. Dat heeft de gemeenteraad van Kaag en Braassem maandagavond besloten. Het hek moet loslopende honden op het fietspad naast zijn terrein uit het weiland houden, zodat de schapen en geiten er rustig kunnen grazen.

'Het probleem is dat hier honderden en honderden honden loslopen, en af en toe trekt er één de polder in, en het is echt maandelijks schapen uit de sloot halen,' vertelt Van der Salm tijdens een wandeling over het fietspad.

De veehouder heeft aan beide uiteinden van zijn land al een bord neergezet met de tekst 'Gebruik gezond verstand, houdt uw hond aan de hand', maar veel heeft die actie niet geholpen. 'Ik ben er al jaren over bezig,' aldus Van der Salm, bij wie twee jaar geleden een paar schapen werden doodgebeten.



'Het bijt elkaar'

In al die tijd is er druk overleg geweest met de gemeente en met een aantal hondenbezitters. Eigenlijk wilde Van der Salm een aanlijnplicht voor de honden, maar hij snapt dat dat er niet inzit. 'Dit is één van de weinige plekken in de buurt waar de honden los kunnen, maar zoals het nu is bijt het elkaar, letterlijk en figuurlijk.'

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft nu ingestemd met een oplossing waarbij de gemeente een hek laat plaatsen tussen het fietspad en de sloot langs het weiland van Van der Salm's Mariahoeve. De veehouder neemt het onderhoud van de sloot over van de gemeente. En saillant detail: een aantal hondenbezitters heeft toegezegd te zullen helpen met de bouw van het hek.



Broedseizoen

Dat er nu eindelijk een oplossing is maakt hem bijzonder blij: 'Hier staat een winnaar, zo voel ik me echt.' Van der Salm hoopt dat het hek nog voor het broedseizoen wordt neergezet. 'Als dat begint kan het niet meer vanwege het lawaai.' En als het hek er snel is kunnen de schapen en de geiten eindelijk weer de wei in. 'Dit is hun thuis,' zegt hij met een weids gebaar naar het weiland.