Licht winters weer op komst

Sneeuw in Leiderdorp in december 2017 (Foto: Wilco Roobol)

REGIO - De winter verloopt tot nu toe bijzonder zacht, maar vanaf komende donderdag krijgen we volgens onze weerman Huub Mizee toch echt met kouder weer te maken. Nadat er donderdagmorgen een koufront passeert, zal er koudere, uit de Poolstreken afkomstige lucht naar ons stromen.

Later op de dag zijn er dan ook winterse buien mogelijk met hagel of natte sneeuw. Daarna neemt de buiïgheid af en in het weekend krijgen we geleidelijk meer opklaringen. In de nacht en ochtend gaat het dan licht vriezen, overdag komt het kwik een paar graden boven nul.

Het lijkt er op dat de kou volgende week nog wel enige tijd zal aanhouden. Blijf de weerberichten van Omroep West dan ook volgen!