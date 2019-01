Stompwijkers gehuldigd na Africa Eco Race

STOMPWIJK - Een unieke wereldprestatie heeft team Van Velsen uit Stompwijk neergezet in de Africa Eco Race. In het eindklassement werden de Stompwijkers met hun vrachtwagen vierde. Dinsdagavond was er bij thuiskomst van het team dan ook een groot huldigingsfeest.

'Als burgemeester ben je echt heel erg trots als je dan die beelden ziet uit de woestijn met Stompwijk op de nederlandse vlag geschreven', aldus burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg.

In de Africa Eco Race doen auto's, motoren en dus ook vrachtwagens mee zoals het Nederlandse team uit Stompwijk en dat lijkt allemaal wel leuk, maar het is volgens de teameigenaar Aad van Velzen loodzwaar.



150 kilometer per uur

'Echt alles in mijn lichaam doet pijn, ik wist niet dat het daar allemaal pijn kon doen', zegt teameigenaar Aad van Velsen. Op zich ook niet raar, want van Velsen ‘vloog’ af en toe gewoon over de zandheuvels in de woestijn.

Op sommige stukken rijdt dit Stompwijkse team wel 150 kilometer per uur door de woestijn en zelfs zo goed dat ze de laatste dag iedereen achter zich laat en eerste wordt. 'Ik keek op de camera achterop de wagen en zag niemand, ik riep nog dat de camera kapot was, maar we waren gewoon eerste en de rest was heel erg ver weg', zegt Van Velsen trots.



Volgend jaar

Dit jaar eindigde het team als vierde in het eindklassement, volgend jaar gaan ze voor de winst! 'Echt wel, dat moet', aldus van Velsen.