Tomas Berdych klopt Robin Haase op Australian Open

DEN HAAG - Robin Haase heeft zijn partij in de tweede ronde van de Australian Open kansloos in de nacht van dinsdag op woensdag verloren. De Tsjech Tomas Berdych maakte in 79 minuten met 6-1 6-3 6-3 een einde aan het toernooi van de beste tennisser van Nederland.

Haase verloor de eerste set in slechts 19 minuten. Hij wist de voormalig nummer vier van de wereld in de tweede en derde set wat beter partij te bieden, maar het werd geen moment spannend op baan 8. Na ruim vijf kwartier maakte Berdych, die de Hagenaar met zijn dominante forehand de hele wedstrijd onder druk zette, het af met zijn zevende ace. Haase kreeg de hele partij geen enkel breakpoint. Van de vijf voorgaande duels met Berdych had Haase er nog twee gewonnen: in 2007 in Canada en in 2017 in Dubai.

Alleen in 2011 kwam Haase voorbij de tweede ronde in Melbourne. Hij verloor toen in de derde ronde van de Amerikaan Andy Roddick. De afgelopen zeven edities strandde hij in de openingsronde.



Kudla of Schwartzman

In de derde ronde treft Berdych de winnaar van de wedstrijd tussen de Amerikaan Denis Kudla en Diego Schwartzman uit Argentinië. Berdych haalde vorig jaar de kwartfinale in Melbourne en in 2014 en 2015 reikte hij zelfs tot de laatste vier.