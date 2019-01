Wat is toch dat harde gepiep in de tram?

DEN HAAG - Sinds kort lijkt er in de blauw-witte voertuigen van RandstadRail een veel hardere piep te horen te zijn dan eerst. Wat is er aan de hand? Omroep West ging op onderzoek uit.

'Ik heb dat zelf niet zo ervaren', zegt een woordvoerster van de HTM. 'Ik durf niet te zeggen of het is aangepast.' Wel duidelijk is dat er sinds kort in achttien van de 71 voertuigen nieuwe knoppen zitten.

Sindsdien lijkt het piepende geluid dat klinkt wanneer de deuren sluiten veel harder te zijn. Maar dat is niet de enige verandering. 'De nieuwe knoppen hebben ledverlichting, waardoor ze beter zichtbaar zijn voor mensen met een visuele beperking. Er zit ook braille in en je voelt het wanneer de knop is ingedrukt. Dat is allemaal ook erg fijn', aldus de woordvoerster.



Nog niet overal nieuwe knoppen

Vóór het eind van het jaar moeten alle trams op de lijnen 2, 3, 4 en 19 van de nieuwe knoppen zijn voorzien. Hoeveel de gehele operatie kost, kan de woordvoerder niet zeggen. Wel is duidelijk dat reparaties aan de nieuwe knoppen goedkoper zullen zijn.

'Het zijn namelijk modulaire knoppen. Dus als er iets kapot is kun je een onderdeel vervangen, in plaats van de hele knop.'



Mysterie: twee knoppen

Tot slot nog even een ander mysterie oplossen: waarom zitten er eigenlijk twee knoppen om de deur te openen? De bovenste, gele, is om 'gewoon' de deuren te openen. De blauwe daaronder heeft een speciale functie.

'Dat is de kinderwagen- of rolstoelknop', legt de HTM-zegsvrouw uit. 'Mensen kunnen door die dubbele knop makkelijk zien waar deze ingangen voor rolstoelen en kinderwagens zijn.' Wie er op drukt, geeft een signaal aan de bestuurder dat er iemand met zo'n ding in of uit wil.



Vanzelf dicht na bepaalde tijd

'Normaal gesproken gaan de deuren namelijk vanzelf dicht na een bepaalde tijd. Maar wanneer je de blauwe knop indrukt, krijgt de bestuurder een signaal en kan die in de gaten houden of alles wel goed gaat bij het in- en uitstappen.'

