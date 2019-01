Deel dit artikel:













Verdachte wraakpoging Haagse shishalounge vrijgelaten Onderzoek bij shishalounge. | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De man die verdacht wordt van een wraakpoging na de moord in een Haagse shishalounge is voorlopig vrijgelaten. De 17-jarige Azid Sahin werd in april doodgeschoten in de Haagse shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort. De Rotterdammer Mustaf S. zit vast voor de moord. Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat Jaqueson W. (31) wraak wilde nemen op S. en zijn familie.

Geschreven door Anniek Enthoven

Politie- en rechtbankverslaggever

W. ontkende tijdens een eerdere zitting dat hij de bedenker is van een moordplan op Mustaf S. en zijn familie. Maar volgens het OM stuurde W. een groepje aan met jongere verdachten. Zo zou hij tijdens een voorverkenning in de straat waar de schutter woont, een jongen van 17 telefonisch hebben aangestuurd. W. en de 17-jarige verdachte werden eind april opgepakt. De rechter heeft deze week besloten dat Jaqueson W. (31) zijn proces in vrijheid mag afwachten. De minderjarige verdachte was eerder al vrijgelaten, maar zit inmiddels weer vast, omdat hij zich niet aan de voorwaarden voor zijn vrijlating heeft gehouden.

Heksenjacht W. vroeg tijdens de vorige zitting al om voorlopige vrijlating. Hij vond dat de rechtbank met twee maten mat door hem vast te laten zitten: 'Zijn we hier bezig met een heksenjacht omdat ik de oudste ben?' vroeg hij zich af. Volgens de advocaat van W., de Haagse strafpleiter Maarten Stam, heeft W. geen motief en hangt de zaak aan elkaar van 'aannames en interpretatie.' De schietpartij in de shishalounge vond plaats in de nacht van zaterdag 7 april op zondag 8 april. Op 16 april kon de politie de 19-jarige Rotterdammer Mustaf S. aanhouden als verdachte, naar aanleiding van een filmpje van de schietpartij op sociale media. Er is ook DNA van S. gevonden in de shishalounge.