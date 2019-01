Peperdure medicijnen 'nagemaakt': Haagse apotheek opent lab

DEN HAAG - Minister Bruins van Medische Zorg heeft woensdagochtend het nieuwe laboratorium van de Haagse apotheker Paul Lebbink geopend. Lebbink gaat er goedkopere varianten maken van dure medicijnen. Bruins zegt 'trots' te zijn op 'deze apotheker die zo naast de patiënt staat'.

Het lab is gevestigd boven de winkel van apotheek Transvaal in de Kempstraat. 'Dit is een achterstandswijk waar veel mensen weinig inkomen hebben of soms niet verzekerd zijn. Wij vinden dat je daarom moet werken aan goedkopere medicijnen,' zegt Lebbink. 'De industrie mag zelf prijzen bepalen, die zijn vaak niet transparant. Bij ons is dat wel het geval.'

De apotheker kwam de afgelopen maanden al in het nieuws vanwege zijn pogingen om het dure medicijn Orkambi tegen taaislijmziekte na te maken. Dat middel werd door de Amerikaanse farmaceut Vertex aangeboden voor 170.000 euro per patiënt per jaar. Lebbink verwacht zijn medicijn te kunnen maken voor 35.000 euro per patiënt per jaar, een aanzienlijk verschil.

Basispakket





Rond het medicijn is veel te doen geweest. Aanvankelijk werd het niet opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekering. Na geheime onderhandelingen over de prijs heeft de vorige minister van Volksgezondheid het middel uiteindelijk toch opgenomen in de basisverzekering. Het is niet bekend voor hoeveel geld, maar apotheker Lebbink verwacht dat zijn prijs nog altijd fors lager ligt dan die van de Amerikaanse fabrikant.

Het is overigens de vraag of Lebbink daadwerkelijk door gaat met het alternatief voor Orkambi. Minister Bruins: 'Over dit middel zijn nu afspraken gemaakt en het wordt vergoed. Maar voor andere middelen is het heel goed als apothekers medicijnen voor een redelijke prijs beschikbaar kunnen maken.'



Haagse apotheker voor de rechter?

Als Lebbink het middel toch zou gaan maken, loopt hij kans dat de Amerikanen een rechtszaak aanspannen. 'De noodzaak om Orkambi te maken is inderdaad minder nu het in de vergoeding zit,' zegt Lebbink. Hij wil zelf zijn klanten kunnen bedienen als een medicijn niet voorradig is, te duur of als de patient niet verzekerd is.

De doe-het-zelf apothekers worden met argusogen gevolgd door de grote farmaceutische bedrijven. Volgens de wet mag een apotheker zelf medicijnen bereiden voor een kleine kring. Maar het is niet duidelijk om hoeveel mensen het dan gaat. Minister Bruins komt daarom komend voorjaar met nieuwe regels, om apothekers zo een steuntje in de rug te bieden.

