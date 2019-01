Deel dit artikel:













Volg hier LIVE het debat over de vreugdevuren Foto: Regio15

DEN HAAG - De Haagse politiek praat deze middag over de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp. Op Oudejaarsnacht ontstond er een vonkenregen die Scheveningen introk. Op verschillende plekken ontstond brand. Er vielen geen gewonden, maar er was schade aan huizen, bedrijven, tuinen, fietsen en auto's. Het debat is live hieronder en op TV West te volgen.

