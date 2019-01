Deel dit artikel:













Lees terug: Debat vonkenregen na vreugdevuur Scheveningen De boulevard na de vonkenregen | Foto: Regio15

DEN HAAG - De politieke partijen in Den Haag debatteerden woensdag over de vreugdevuren en de vonkenregen op Scheveningen. Tijdens de jaarwisseling ontstond op verschillende plekken brand door de vuurregen. Auto's, fietsen, tuinen en huizen raakten beschadigd. Lees hieronder ons liveblog over het debat terug.