Gemeente Den Haag houdt vast aan eigen ontwerp voor Koekamp

DEN HAAG - De gemeente Den Haag houdt vast aan de eigen plannen voor de inrichting van de Koekamp, het park tegenover het Centraal Station. Een groep bestaande uit bewoners, natuurorganisaties en de fietsersbond had een alternatief voorstel ingediend: plan G. Maar een analyse leert dat dit onder meer ongunstig is voor verkeerstromen en er te weinig ruimte overblijft voor water.

Dat schrijft wethouder Richard de Mos (Groep de Mos, Groen en Stadsentrees) vandaag aan de gemeenteraad.

Een meerderheid in de politiek was erg gecharmeerd door het Plan G. Als dat zou worden uitgevoerd, kon de oever van het herteneiland hetzelfde blijven. Dit door een andere route van het fietspad aan de Bezuidenhoutseweg. Mede vanwege de sympathie die dat idee opriep in de raad had De Mos beloofd er goed naar te kijken. Hij heeft nu een uitgebreide vergelijking laten maken tussen het oorspronkelijk voorstel en het alternatief, inclusief een 3D-animatie en filmpjes.



Meer steen en asfalt

Daaruit blijkt dat het Plan G echter juist leidt tot meer steen en asfalt in plaats van groen. Want volgens de gemeente kunnen er dan geen bomen worden geplant langs het fietspad door de onderliggende kabels en leidingen. Daarnaast komen de voet- en fietspaden dicht naast elkaar te liggen, terwijl op dit drukke punt juist gescheiden paden comfortabeler en veiliger zijn.

Ook zou als Plan G wordt uitgevoerd, er onvoldoende water kunnen worden gecompenseerd en dat is een probleem met de klimaatverandering en hittestress in de toekomst. Bovendien zou het leiden tot een aantasting van het ontwerp van de Koekamp van de bekende tuin- en landschapsarchitect Jan D. Zocher jr..



Serieus gekeken

Wethouder De Mos benadrukt dat hij serieus naar het alternatief heeft gekeken. 'Ik heb de uitwerking daarvan gezien, gezamenlijk met de ontwerpen voor het Koningin Julianaplein en de kruising Rijnstraat-Bezuidenhoutseweg. Toen was ik overtuigd; het ontwerp van de gemeente is groener, veiliger en prettiger voor fietsers en voetgangers. Ik denk dat de raad het filmpje dat we ervan hebben gemaakt ook overtuigend vindt.'

Daarom wordt nu toch het originele plan uitgevoerd. Dat moet ertoe leiden dat, aldus de gemeente, dat mensen die in de toekomst van Den Haag Centraal richting het Malieveld gaan via 'een groene oase' de stad betreden.



Veiliger

Ook wordt zo de kruising Rijnstraat-Bezuidenhoutseweg veiliger. Dat is volgens De Mos nu al een 'druk en gevaarlijk' punt. En door de komst van de ondergrondse fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein en de toename van het aantal inwoners van de stad, wordt het hier nog drukker. Daarom wordt het ruimer opgezet. Zo ontstaat ook nog meer plek voor bomen.

De Mos is enthousiast: 'Hoe gaaf is het dat je dit deel van het park teruggeeft aan de stad met 3.000 vierkante meter extra groen?'