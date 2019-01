Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Rob Roos lijsttrekker Forum voor Democratie in Zuid-Holland Rob Roos. Foto: Forum voor Democratie

DEN HAAG - Forum voor Democratie heeft Rob Roos (1966) benoemd tot lijsttrekker in de provincie Zuid-Holland voor de Provinciale Statenverkiezingen die op 20 maart zullen plaatsvinden. Naast lijsttrekker in Zuid-Holland is Roos ook op de tweede plaats op de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen. Die zijn op 23 mei.

Roos is ondernemer in de energie- en telecomsector. Veel meer is er nog niet over hem bekend. Ook is onduidelijk wat zijn plannen zijn. De partij heeft nog niet gereageerd op een verzoek van Omroep West voor een verdere toelichting.