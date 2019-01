Deel dit artikel:













Medewerker dealer parkeert peperdure bak tegen boom Medewerker dealer parkeert gloednieuwe Mercedes tegen boom | Foto: Rene Hindriks/Regio 15

DEN HAAG - Een gloednieuwe en peperdure Mercedes die nog maar net bij de dealer was aangekomen, eindigde woensdag een van zijn eerste ritten tegen een boom. Een medewerker van de nabijgelegen autodealer verloor aan de Theems in Den Haag de macht over het stuur van de Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ die slechts vijf dagen oud was.

De bestuurder is ongedeerd. De auto is er minder goed aan toe. Het is een duur geintje, de cataloguswaarde bedraagt volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer een slordige 257.655 euro. Het is niet bekend hoeveel de schade aan de statige slee bedraagt. Bij de autodealer op het Forepark reageert men nogal beduusd. 'Het gaat vermoedelijk om een auto die heen en weer werd gereden tussen twee filialen', zegt een medewerker tegen Omroep West. Of zijn collega een berisping overhoudt aan het onfortuinlijke incident is niet bekend. Hoe hij de macht over het stuur kon verliezen is ook nog onduidelijk.