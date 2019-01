Man die andere man bedreigde bij tankstation A20 was aangesproken op rijgedrag

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Een verkeersruzie zou de aanleidingzijn geweest voor een bedreiging dinsdag bij een tankstation langs de snelweg A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel. Dat zegt de politie. Bij de aanhouding van de 29-jarige verdachte loste een agent een waarschuwingsschot.

Volgens de politie bedreigde de 29-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel het slachtoffer met een honkbalknuppel nadat die hem had aangesproken op zijn gedrag in het verkeer. Daarna ging hij er in zijn auto vandoor.

Een getuige noteerde het kenteken van die auto. Op basis daarvan konden agenten hem op de Eerste Tochtweg aanhouden. De man verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. Vervolgens omsingelden verschillende mensen uit een sportschool in de buurt de agenten. Eén van de agenten loste daarop een waarschuwingsschot. De verdachte werd uiteindelijk aangehouden en naar het politiebureau gebracht.



Omstander door het lint

Een van de omstanders die de agenten omsingelden, probeerde een agent te slaan. Deze man, een 33-jarige Rotterdammer, is later die avond op de Eerste Tochtweg aangehouden. Ook hij is naar het politiebureau gebracht voor verhoor.