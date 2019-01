Deel dit artikel:













Petitie HMC Bronovo en Antoniushove: 'Op naar de 30.000' HMC Bronovo (Foto: HMC)

DEN HAAG - Ruim 29.000 mensen hebben de petitie ondertekend voor het behouden van het HMC Bronovo ziekenhuis in Den Haag en HMC Antoniushove in Leidschendam. Dinsdag werd de petitie formeel afgesloten, maar initiatiefnemer Bart Bakker van het Voorburgs Dagblad wil best de late ondertekenaars nog meenemen wanneer hij zijn petitie gaan aanbieden, waarschijnlijk aan het bestuur van HMC.

'We hebben nog geen afspraak kunnen maken', zegt Bakker echter, 'Het laatste contact is van vrijdag.' Hij is op de terugweg van een korte vakantie. 'Als ik vanmiddag thuis ben ga ik er direct achteraan.' Ook HMC heeft nog geen idee wanneer Bakker welkom is. Er wordt nog volop gesleuteld aan de afspraken rond de besluitvorming. 'Morgen weten we wat wanneer gaat gebeuren', zegt een woordvoerster. Grote kans dat er dan nog handtekeningen zijn bijgekomen: '29.381 hebben getekend, op naar de 30.000', staat er op de site van de petitie. Bakker wil de petitie en begeleidende mailtjes aanbieden aan de directie van Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en minister Bruno Bruins (Medische Zorg). En dan liefst voor donderdag 24 januari, want dan maakt HMC de beslissing bekend.

Uitgelekt rapport Dan wordt meer duidelijk over de toekomst van haar ziekenhuizen en met name het Bronovo en de Antoniushove. Uit een uitgelekt rapport bleek vorige week dat onderzoekers van KPMG vinden dat de sluiting van Bronovo HMC de grootste kans biedt om het hoofd boven water te houden.