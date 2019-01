Haagse schenkt (mogelijke) Van Gogh aan bezoekerscentrum

DEN HAAG - In bezoekerscentrum Het Van Gogh Huis Drenthe in Nieuw-Amsterdam/Veenoord hopen ze een echte Van Gogh te hebben geërfd. Of het ook echt zo is, laten ze de komende tijd grondig onderzoeken. Het kunstwerk is afkomstig uit de erfenis van van een Haagse dame.

Het schilderij is uitsluitend in familiebezit geweest. De 92-jarige dame liet het schilderij aan het bezoekerscentrum na omdat ze een aantal jaren geleden zo onder de indruk was van het 'kamertje van Van Gogh' in het centrum en van de persoonlijke rondleiding en de ontvangst.

Het is een onbekend schilderij van een café-interieur dat sommigen doet denken aan het logement Scholte in Nieuw-Amsterdam. Daar verbleef Vincent van Gogh in 1883 en het is nu het Van Gogh Huis Drenthe. Van Goghs slaap- en werkkamer is er nagemaakt. Ook wordt er aandacht aan briefteksten van Van Gogh besteed. Het schilderij is ook nog eens met Vincent gesigneerd.



Tientallen miljoenen waard

Het onderzoek gaat ongeveer een jaar in beslag nemen. Het schilderij wordt ondertussen extra beveiligd en is opgeborgen in een kluis meldt RTV Drenthe. Als het om een echte Van Gogh gaat, is het schilderij waarschijnlijk tientallen miljoenen waard.