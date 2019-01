Deel dit artikel:













Theaterimpresario Jacques Senf overleden Foto: Koos Breukel

MAASLAND - Theaterimpresario Jacques Senf is woensdag overleden in zijn woonplaats Maasland. Hij was 72 jaar oud. Senf was betrokken bij Den Haag Beatstad en was de manager van The Golden Earrings. In 1965 opende hij de legendarische 'Club 192' op Scheveningen, één van de eerste beatclubs in Nederland.

Later richtte hij zijn eigen bureau Senf Theaterpartners op. In 2012 trad hij daar terug. In 2015 kreeg hij de hoogste onderscheiding van de gemeente Midden-Delfland, de Otto van Egmondpenning. Drie jaar geleden riepen Haagse theaters de Jacques Senf Prijs in het leven voor jonge cultureel ondernemers. Herdenking





Volgende week vrijdag is er om 12.00 uur 's middags een herdenkingsdienst voor Senf in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.