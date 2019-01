West Wekker: debat over Bronovo en Winternachten van start

DEN HAAG - Goedemorgen! De Haagse raadscommissie Samenleving vergadert vandaag over de toekomst van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). En boekenliefhebbers opgelet: in Den Haag gaat het literatuurfestival Winternachten van start.

Wat kun je vandaag verwachten:

De toekomst van het Haaglanden Medisch Centrum staat vandaag op de agenda van de raadscommissie Samenleving. Onder het HMC vallen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam-Voorburg. Uit een uitgelekt rapport blijkt dat het Bronovo op de nominatie staat gesloten te worden.

In Den Haag begint vandaag de 24ste editie van het internationale literatuurfestival Winternachten. Het festival staat dit jaar in het teken van de toekomst en duurt nog tot en met zondag.

De zon laat zich slechts af en toe zien vandaag. Daarnaast verwachten we buien, mogelijk met hagel, natte sneeuw en een klap onweer. Het wordt maximaal 5 graden.

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files.

Dit moet je ook nog weten:



Vanaf vandaag rijden er geen treinen tussen Leiden Centraal en Schiphol. ProRail werkt een lang weekend aan het spoor tussen Sassenheim en de luchthaven. De werkzaamheden duren tot en met zondag.

In het Nationaal Archief in Den Haag openen de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob de tentoonstelling 'Wie ben ik, wie was jij?' In deze tentoonstelling kun je ervaren hoe de tijd, plaats en omstandigheden waarin je wordt geboren invloed hebben op de mogelijkheden en keuzes die je hebt.

TU Delft presenteert vandaag een prototype van een 'circulaire keuken', een keuken die het milieu minder belast.

Je gaat binnenkort stoppen met werken of je bent al met pensioen. Een nieuwe fase in je leven breekt aan. Een leven zónder werk. Een leven met zeeën van tijd. Eigenlijk moet je dat leven weer helemaal opnieuw inrichten. Uit onderzoek blijkt dat hoe langer je lichamelijk en geestelijk actief blijft, hoe langer je je goed blijft voelen en gezond je blijft. Maar hoe doe je dat? In vijf afleveringen gaat Manuel Vanderbos op onderzoek naar hoe je kunt leven na je pensioen.

Fijne dag!