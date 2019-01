Deel dit artikel:













Man beledigt kassière met hoofddoekje en krijgt boete Archieffoto: ANP

BERGAMBACHT - 'Bij haar ga ik natuurlijk niet afrekenen, zij is een buitenlander. Ik heb het recht om bij een Nederlander af te rekenen.' Dat zou Berkenwoudenaar Hendrik B. (78) vorig jaar hardop in de Lidl hebben geroepen toen hij een kassière met een hoofddoekje zag. De dicriminerende belediging in de Bergambachtse supermarkt kwam hem woensdag op een voorwaardelijke boete van 350 euro te staan.

'U heeft de kassière als minderwaardig weggezet', oordeelde de Haagse politierechter. 'Dat willen wij niet hebben in Nederland.' De verdachte deed op 1 augustus samen met zijn vrouw boodschappen in de Lidl. Toen een kassa waar hij zich meldde, ging sluiten, werd hij doorverwezen naar de kassière met het hoofddoekje. Daar zou hij de gewraakte woorden hebben geroepen. Een andere klant werd daarop zo kwaad dat hij B. met een stok te lijf wilde gaan. Uiteindelijk deed de kassière aangifte.

'Niet meer gehoord in Nederland' De verdachte ontkende dat hij de discriminerende zinnen had geroepen. Wel gaf hij toe dat hij mopperde toen hij hoorde dat die ene kassa ging sluiten. 'Wij joden en christenen worden in Nederland niet meer gehoord', zei hij. 'Dat is alles.' Hij benadrukte dat hij als voormalig sociaal-therapeut met mensen van verschillende culturen werkte, onder meer bij het Pieter Baan Centrum, zonder daar ooit een probleem mee te hebben gehad. 'Bovendien komt mijn schoonzoon uit Java en veel van mijn kennissen zijn buitenlands.'

Na het incident moest ik twee weken lang huilen Slachtoffer

Het slachtoffer was woensdag zelf bij de zitting. Ze vertelde dat ze door de opmerkingen psychisch heeft geleden. 'Na het incident moest ik twee weken lang huilen en nog steeds ben ik heel onzeker.' Op vakantie met haar ouders zou ze nergens meer van hebben kunnen genieten. Ze vroeg 1.500 euro schadevergoeding of smartengeld, maar die vordering werd afgewezen omdat ze geen kosten voor therapie had gemaakt.

De advocaat van de verdachte pleitte voor vrijspraak. Volgens de raadsvrouw wilde haar cliënt helemaal niet afrekenen. Zijn vrouw zou nog met het boodschappenkarretje in de weer zijn geweest. Ook zouden de verklaringen van het slachtoffer en een getuige tegenstrijdig zijn. Advocate Juliet Echteld benadrukte bovendien dat ze zelf 'buitenlands' is. 'Als cliënt racistisch zou zijn, zou hij wel een andere advocaat hebben genomen dan iemand met een kleur.' De politierechter achtte de verdachte wel degelijk schuldig aan de discriminerende belediging. Maar ze hield rekening met zijn leeftijd en blanco strafblad. Daarom zette ze de geldboete-eis van 350 euro die de aanklaagster eiste om in een voorwaardelijke boete.