Bouwput RijnlandRoute bereikt diepste punt

Het begin van de werkzaamheden in maart 2018 (Foto: Provincie Zuid-Holland)

VOORSCHOTEN - De bouwschacht van de RijnlandRoute is op zijn diepste punt beland. Hij is negentien meter diep. De bouwput vormt het startpunt voor de tunnelboor die de RijnlandRoute gaat boren.

De nieuwe weg wordt aangelegd tussen de A4 en de A44 en ligt langs de noordkant van Voorschoten. De bouwkuip voor de tunnelboor is 'een bijzondere mijlpaal', zo zegt bouwcombinatie Comol5.

De startschacht stond tot voor kort nog vol met water. Er is een onderwaterbetonvloer gestort en daarna is het water weggepompt. Nu de bouwkuip droog is, kan de tunnelboor worden opgebouwd. Eind juni wordt begonnen met het boren van de tunnel onder Voorschoten door.



Speciaal ontworpen

De boor begint bij recreatiegebied Vlietlanden en gaat dan richting de A44. De machine is speciaal ontworpen voor de RijnlandRoute; hij is honderd meter lang en bijna elf meter breed. De tunnel wordt 2245 meter lang en krijgt twee tunnelbuizen. Elke buis wordt in ongeveer zes maanden geboord.

BEKIJK hier een animatie van de tunnelboor van de RijnlandRoute