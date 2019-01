Onzekerheid bij Westlandse bedrijven over brexit: 'Het geeft onrust'

WESTLAND - Telers, transporteurs en handelaren in het Westland balen van de onzekerheid rondom de brexit. Dinsdagavond verwiep het Britse Lagerhuis met verpletterende meerderheid het brexit-akkoord dat premier Theresa May met de Europese Unie (EU) sloot. Het Westland hield al rekening met veel nieuwe maatregelen vanwege de brexit, maar sinds dinsdag is er veel onzekerheid.

'Het voelt als een grote onzekerheid. Waar gaan we heen, waar stevenen we op af?', vraagt Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Glastuinbouw Nederland, zich af. Groentehandelaar Johan Vrijland van JNV Produce Marketing in Maasdijk is goed voorbereid op een harde brexit, maar hij zegt: 'Het geeft onrust, ook bij onze afnemers.'

De Britten blijven, hoe de Brexit ook verloopt, Westlandse rozen, chrysanten, groente en fruit kopen. Maar Van der Tak legt uit wat er gebeurt als Groot-Brittanië straks buiten de EU valt. 'Dan heb je te maken met mogelijk hogere invoerrechten, met meer grenscontroles. En u weet: het zijn allemaal versproducten, dus het is niet goed als dat bij die grens gedoe geeft.'



'Er gaat echt iets veranderen'

Groentehandelaar Vrijland handelt onder meer in paprika's, komkommers, sla en radijs. Hij ziet dat de Britten nog niet goed voorbereid zijn op een brexit. 'De afnemers in Engeland rekenen op onze steun, en dat alles blijft zoals het is. Dat is niet van toepassing; er gaat echt iets veranderen.'

Een harde brexit, een uitgestelde of een zachte brexit; de Westlandse ondernemers zien het liefst helemaal geen brexit. 'Dat is natuurlijk het mooiste wat er is', zegt Van der Tak. 'Ik zie enorme waardering voor onze producten bij de Britten. Dus wat mij betreft, no brexit.'

