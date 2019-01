Moeder weggelopen Max (13) langer vast

DEN HAAG - De moeder van de 13-jarige Max blijft voorlopig vastzitten. Het voorarrest van de vrouw is met twee weken verlengd. Dat heeft de rechter-commissaris besloten, meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Afgelopen zondag is de vermiste Max, die op zondag 23 december wegliep uit een instelling van Bureau Jeugdzorg in Den Haag, in goede gezondheid aangetroffen. De politie sloeg vorige week alarm en verspreidde het bericht dat er grote zorgen waren over Max.

Van de moeder werd sinds 23 december ook niets meer vernomen. De politie ging er toen al van uit dat zij en haar zoon er waarschijnlijk samen vandoor waren gegaan. Ze wordt verdacht van onttrekking aan het ouderlijk gezag.