Burgemeester Krikke 'niet doof' voor kritiek gemeenteraad

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag is 'niet doof voor de kritiek' van de gemeenteraad. Een groot deel van de Haagse raad had woensdag forse kritiek op de burgemeester. Dat bleek tijdens het debat over de vonkenregen op Scheveningen tijdens de jaarwisseling.

'Die komt stevig bij mij binnen en die trek ik mij aan', zei Krikke over de kritiek. 'Bovendien snap ik dat er veel vragen worden gesteld. Sommigen van u vinden bijvoorbeeld dat ik wel kritisch ben op de bouwers, maar niet op mijzelf', zei Krikke. De burgemeester wilde dat beeld graag rechtzetten. 'Ik heb over de overschrijding van de afspraken mijn teleurstelling uitgesproken. Dat heb ik ook op Oudejaarsochtend al gedaan, in een stevig gesprek met de bouwers.'



'Niemand de schuld willen geven'

De burgemeester was ervan overtuigd dat de vreugdevuren op het strand van Scheveningen en Duindorp 'veilig konden branden'. Ze kwam tot die conclusie nadat ze op Oudejaarsdag alle informatie en adviezen nog eens zorgvuldig had doorgenomen en had besproken in de zogeheten driehoek, waarin de top van de politie en justitie zit. 'De politie en brandweer hebben niet geadviseerd om de vreugdevuren niet aan te steken', antwoordde Krikke op vragen van de PVV. Krikke zette haar betoog kracht bij, door de vraag terug te stellen: 'Dacht u echt dat als ik er niet van overtuigd was dat het veilig zou zijn, dat ik dan niet zou ingrijpen?'

Veel partijen vonden het ongepast dat Krikke de bouwers de schuld gaf. Die zouden de maximale bouwhoogte hebben overschreden, zei de burgemeester toen. Nu zei Krikke: 'Ik heb dus niemand de schuld willen geven. Ik wil wel dat ieders rol - die van mij, van de bouwers, van andere betrokkenen - goed wordt onderzocht.'

Verder zegde de burgemeester de gemeenteraad toe het convenant - waarin de afspraken tussen de gemeente en de bouwers zijn vastgelegd - 'vertrouwelijk in te laten zien'. Dat betekent dat de politici het convenant wel kunnen lezen, maar er niets mee kunnen doen. Omdat er geheimhouding op rust kunnen er geen vragen over worden gesteld.

Krikke wilde niet vooruitlopen op de vraag hoe de vonkenregen op Scheveningen kon ontstaan. 'Hoe die zijn ontstaan, moet blijken uit het onderzoek van de Onderzoeksraad', zei Krikke. Dat de afspraken met de bouwers van de vreugdevuren 'met voeten waren getreden' - zoals ze eerder zei - 'wil niet zeggen dat de vonken over Scheveningen hier een direct gevolg van waren'.

