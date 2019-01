Zorgen over Thorbeckelaan in Gouda waar 14-jarige Rhodé overleed: 'Te smal en te gevaarlijk'

GOUDA - Bewoners en politiek maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Thorbeckelaan in Gouda. In april vorig jaar reed een bus daar de 14-jarige Rhodé dood. Tijdens de rechtszaak dinsdag bleek dat de weg zo smal is, dat er te weinig ruimte is voor fietsers en bussen om veilig naast elkaar te rijden.

Omwonenden zijn bezorgd. 'Ik fiets hier wel eens met mijn kleinkind en dan beangstigt het me hoe dicht de auto's langs je rijden', zegt een vrouw. 'Het is te smal en te gevaarlijk', vindt een andere vrouw.

Rhodé fietste op 16 april van school naar huis toen ze door de bus van haar fiets werd gereden en overleed. Dinsdag stond de buschauffeur, Marian den O., voor de rechter. Tijdens de zitting bleek dat de weg na een aanpassing in 2015 te smal is.



'Jammer dat het nu pas wordt geconstateerd'

Bestuursvoorzitter Gert Bergacker van het Driestar College, waar Rhodé op zat, wil dat er snel actie wordt ondernomen. 'Er moet iets gebeuren aan een weg die te smal is en waar elke dag veel leerlingen langsgaan. Het is jammer dat het pas geconstateerd wordt als er al een heel ernstig ongeluk is gebeurd. Dat vind ik triest', zegt Bergacker. 'Ik weet niet of de gemeente op de hoogte is geweest van het feit dat de weg te smal is. Als dat zo is, vind ik het wel heftig.'

Ook de VVD in de Goudse gemeenteraad maakt zich zorgen en wil antwoorden van de burgemeester. 'Je kan niet zomaar zeggen: ik maak een weg breder of smaller. Daar zijn wettelijke bepalingen voor, dat ligt vast, dus daar moet je aan voldoen', zegt Frederiek Stroop van Renen van de VVD. 'Ik wil heel graag weten hoe het kan dat dat toen niet goed gedaan is en dat nu pas blijkt dat die weg te smal was.'

De gemeente Gouda laat weten dat wordt onderzocht wat de beste manier is om de weg veilig te maken.

LEES OOK: Dominee preekt over dood van een kind, een dag later komt zijn dochter (14) om