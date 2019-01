'Psycho' (20) vrijgesproken van overval, maar wel bestraft voor beroven pizzakoerier

ALPHEN AAN DEN RIJN - Alphenaar Nassim M. (20) is door de rechtbank vrijgeproken van de brute overval op een echtpaar aan de De Langestraat in Alphen aan den Rijn. Eerder werd medeverdachte Abdullahi M. (22) ook al vrijgeproken wegens gebrek aan bewijs.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in december zes jaar cel tegen M., die door zijn vrienden en bekenden ook wel 'Psycho' wordt genoemd. De rechter ging niet mee in de eis, maar M. kreeg nog wel een half jaar cel voor het beroven van een Alphense pizzakoerier. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Hij zou zich in Engeland bevinden.

In de nacht van 21 op 22 december 2016 drongen drie verdachten een woning aan de De Langestraat binnen. Het echtpaar lag te slapen. De vrouw des huizes werd halfnaakt haar bed uitgesleept naar de gang, en mishandeld. De echtgenoot werd zo hard geslagen dat er later tientallen hechtingen moesten worden geplaatst. Hij was geslagen met een soort boksbeugel en liep een hersenschudding op.



Roof eigenlijk mislukt

De overvallers hadden wat geld, bankpassen en sieraden meegenomen. Toch zou de roof eigenlijk zijn mislukt. Volgens getuigen had 'hoofdleider' Nassim M. eigenlijk op een grote wietplantenoogst en een grote hoeveelheid geld gerekend. Vriendinnetjes van M. die bij de slachtoffers in de straat woonden, zouden hem hebben getipt dat er 'veel plantjes stonden'.

'Er zijn zeker aanwijzingen voor berokkenheid van de verdachte', aldus de rechtbank in het vonnis. Toch is niet met zekerheid te zeggen dat de verdachte één van de daders is geweest. Zo waren veel belastende verklaringen van getuigen 'van horen zeggen'.



Vrijgesproken van overval in Lepelstraat

Nassim 'Psycho' M. werd bovendien vrijgeproken van een overval op een woning aan de Kerkstraat in het Brabantse plaatsje Lepelstraat in maart 2016. De daders sloegen daar zonder buit op de vlucht. Ze zouden een tip hebben gekregen dat er in de woning een halve ton cash in een kluis lag. Twee mannen zijn al voor die woningoverval veroordeeld.

Ze wezen de ontkennende Nassim M. aan als mededader. Maar ook wat deze overval betreft rammelde het bewijs tegen hem volgens de rechtbank en volgde vrijspraak. Voor deze overval was door het Openbaar Ministerie apart een jeugddetentie van een half jaar geëist, omdat hij nog minderjarig was tijdens het incident.



Aandeel in overval op een pizzakoerier bekend

In de eis van zes jaar cel, in december, was ook een overval op een pizzakoerier in Alphen meegenomen. Nassim M.'s aandeel daarin is door de rechtbank wél bewezen verklaard. Hij heeft ook bekend. Op woensdag 13 juni vorig jaar moest een Domino's-pizzabezorger aan de Saffierstraat in Alphen twee bestelde pizza's, een paar blikjes cola, 15 euro van de baas en 10 euro van hemzelf inleveren bij Nassim M.

Die had de jongen bang gemaakt door net te doen alsof hij hem met een mes ging steken. Nassim M. zat al veertien maanden in voorarrest en hoeft dus niet meer terug naar de cel.