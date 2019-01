Volleyballers treffen wereldkampioen Polen op EK

DEN HAAG - De Nederlandse volleyballers, met Nimir Abdelaziz uit Den Haag en voormalig Inter Rijswijk-speler Wessel Keemink, treffen in de groepsronde van het Europees kampioenschap onder meer tegen wereldkampioen Polen. Beide landen werden tijdens de loting in Brussel in groep D ingedeeld. De andere tegenstanders zijn Tsjechië, Estland, Oekraïne en Montenegro.

Het EK wordt dit jaar in Nederland, Frankrijk, België en Slovenië afgewerkt, tussen 12 en 29 september. Het is na 1985 en 1997 de derde keer dat Nederland dit toernooi (mede) organiseert. Nederlandse speelsteden zijn Rotterdam (Ahoy), Amsterdam (Sporthallen Zuid) en Apeldoorn (Omnisport). Oud-international Bas van de Goor fungeert als toernooidirecteur namens Nederland.

Eind vorig jaar zagen de volleyballers bondscoach Gido Vermeulen vertrekken. De bond moet nog een opvolger aanstellen.

Aan het EK nemen 24 landen deel die verdeeld zijn over vier poules van zes. De top-4 van elke groep plaatst zich voor de achtste finales. In Nederland wordt gespeeld tot en met de kwartfinales. De halve finales hebben plaats in Slovenië en Frankrijk, de wedstrijd om het brons en de finale worden in Frankrijk afgewerkt.



Oranje in Rotterdam en Amsterdam

Oranje, dat vorig jaar september verrassend in de top-8 eindigde op het WK in Italië en Bulgarije, speelt de eerste drie poulewedstrijden in Rotterdam. De vierde en vijfde groepswedstrijd speelt Nederland in Amsterdam. In Apeldoorn staat daarna een achtste finale en een kwartfinale op het programma.

