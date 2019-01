Stoeptegel gesloopt voor plant: 250 euro boete

DEN HAAG - Een halve stoeptegel weghalen zodat een plant de gelegenheid heeft om te kunnen groeien. Het klinkt nobel, maar voor Lizzie van Dam uit de Haagse Bomenbuurt is het uitgedraaid op een duur geintje. Ze heeft 250 euro boete gekregen, omdat buurtbewoners hadden geklaagd bij de gemeente Den Haag.

'Een bizar verhaal', noemt Lizzie het zelf. In 2017 ontdekte ze voor het eerst dat er een plantenscheut naar boven kwam voor het electriciteitshuisje naast haar appartementencomplex. Op eigen initiatief sloopte ze destijds een stuk tegel, waarmee de plant ruimte kreeg om te groeien.

Niets aan de hand, zou je denken. Totdat buren in mei vorig jaar kwamen klagen. 'Een buurvrouw zei dat ze door die plant haar scooter daar niet meer neer kon zetten', legt Lizzie uit. 'Dat vond ik een beetje overdreven gedoe.' Overdreven of niet, het kwam haar na tussenkomst van een gemeentelijke handhaver op een dwangsom van 1000 euro te staan.



Verschijnen op een speciale hoorzitting

Uiteindelijk werd het een bekeuring van 250 euro. Lizzie schreef een bewaarschrift en op basis daarvan is ze zelfs uitgenodigd om te verschijnen op een speciale hoorzitting. Wanneer die wordt gehouden, is nog niet duidelijk. 'Wat mij een beetje steekt, is dat ik het al in juni 2017 heb gedaan. Als de buren niet hadden geklaagd, was er niks aan de hand geweest.'

In een reactie laat de gemeente weten: 'Volgens de Algemene plaatselijke verordening (APV) voor Den Haag mag je niet zomaar de openbare weg veranderen. In dit geval hadden bewoners hierover bij de gemeente geklaagd en daarop hebben wij actie ondernomen.'



Bestuursdwang opgelegd voor herstellen van situatie

De gemeente geeft aan bestuursdwang te hebben opgelegd 'voor het herstellen van de situatie in de oude staat'. Een woordvoerster voegt eraan toe: 'De mevrouw heeft een deel van de tegels inmiddels teruggeplaatst maar bij hercontrole bleek ze toch niet alles hersteld te hebben, de plant staat er ook nog.'

Tot slot, om wat voor soort plant gaat het eigenlijk? Lizzie: 'Ik dacht eerst een goudenregen, maar ik heb ontdekt dat het een uitloper is van de vleugelnoot die groeit bij de naastgelegen school.'

