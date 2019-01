Nieuw onderkomen voor carnavalsvereniging: 'Net op tijd goed gekomen'

SASSENHEIM - De opluchting is groot bij de Sassenheimse canavalsvereniging De Saksen. De vereniging heeft een nieuw onderkomen. Zo kunnen de leden vlak voor carnaval toch nog hun karren bouwen voor de optocht. 'Ik ben er erg blij mee', zegt voorzitter Ed van den Berg van De Saksen.

De club moest het huidige onderkomen, een grote loods in Voorhout, verlaten omdat de eigenaar de loods gaat slopen. En dat kwam twee maanden voor het carnavalsseizoen erg ongelegen. Een zoektocht naar een andere plek leverde tot dusver niets op en dus zat Van den Berg met zijn handen in het haar. 'De nood is echt heel erg hoog', zei hij vorige week tegen Omroep West.

Na zijn oproep stroomden de reacties binnen. 'Iedereen was er heel erg mee bezig. Andere carnavalsverenigingen hielpen ons mee zoeken.' Ook kwamen er aanbiedingen voor locaties binnen. 'Maar dat waren alleen commerciële partijen die hun ruimte wilden verhuren en dat ging niet.'



Op tijd voor bouwen wagens

Uiteindelijk heeft Van den Berg zelf iemand gevonden die zijn schuur beschikbaar wil stellen. 'Hij wilde ons wel helpen, we mogen er voorlopig blijven staan. Ook na de carnaval, dus dat is hartstikke positief.' Of de vereniging nu nog op tijd is voor het bouwen van de wagens? 'Ja, dat gaat helemaal lukken', zegt Van den Berg. 'Het is allemaal net op tijd goed gekomen.'

