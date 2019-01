Schaatsen? Bij IJsclub Vlietland in Schipluiden zijn ze er klaar voor

SCHIPLUIDEN - Er waait een gure wind over de ondergespoten banen bij ijsclub Vlietland in Schipluiden. De regen striemt. 'Zonder regen geen ijs', zegt ijsmeester Theo van Paassen lachend. 'Je hebt tenslotte water nodig om te kunnen schaatsen.'

De mannen van de ijsclub grossieren in oneliners. 'Bevriezen de noten in je zak, dan heb je een stevige wind op je dak', zegt secretaris Aad van Winden met een grijns. En deze: 'Als de haan niet kraait bij het ochtendrood, dan vriest het hevig of de haan is dood.'

Volgende week komt 'Koning Winter' voorzichtig om de hoek kijken. In de ochtenden is het koud met temperaturen rond -5 graden. Overdag is het meestal 2 tot 4 graden. 'Zodra het kouder wordt, gaat de temperatuur bij ons omhoog. De tweede helft van volgende week zien wij wel kans om de ijsbaan te openen. Want zoals de weerberichten nu zijn, zou dat moeten kunnen', zegt Van Winden.



Het ijs laten schrikken

Wanneer er drie centimeter ijs ligt, zijn hij en een aantal andere fanatieke schaatsers al op de baan te vinden. 'Dat doen we om het ijs te laten schrikken, dan is de spanning eruit. We laten kinderen in de luchtbelletjes prikken die worden veroorzaakt door de veengrond. Die lopen dan weer vol water. En bij vijf centimeter kunnen we na gaan denken over het openstellen van de baan.'

De ijsclub heeft 5600 leden, dus is het van belang om niet al te vroeg open te gaan, omdat het ijs dan lijdt onder de grote aantallen mensen. Buiten bij de ondergespoten banen wordt Van Paassen, al 25 jaar ijsmeester, razendenthousiast. 'We gaan beginnen man, eindelijk weer', schreeuwt hij.

