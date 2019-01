'Grote diversiteit aan dansstijlen op festival Cadance'

DEN HAAG - Elf wereldpremières en twee Nederlandse premières omvat het negentiende dansfestival CaDance in Den Haag. Het feest gaat op vrijdag 25 januari van start in Theater aan het Spui met de opening door Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Behalve actuele ontwikkelingen in het Nederlands danslandschap delen zowel aanstormende als toonaangevende dansmakers hun perspectief op de wereld met een breed publiek. Thema is dit jaar New Stories, waarmee de aandacht wordt gevestigd op 'de nieuwe verhalen die in de taal van het lichaam verteld worden'.

CaDance kenmerkt zich volgens de organisatie door een grote diversiteit aan dansstijlen. Het festival wordt gehouden tot en met zondag 9 februari.

