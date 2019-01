Den Haag, Delft en Rijswijk pleiten voor helmplicht snorfietsers

REGIO - Een aantal gemeenten, waaronder veel grote steden zoals Den Haag, pleit voor de invoering van een landelijke helmplicht voor snorfietsers. Zij sluiten zich hiermee aan bij het pleidooi van 130 artsen. Die stuurden vorige maand een brandbrief naar de Tweede Kamer waarin zij opriepen om het dragen van een helm verplicht te stellen om zo jaarlijks tientallen doden en veel (hersen)letsel te voorkomen.

De Haagse wethouder Robert van Asten heeft namens zeventien gemeenten, waaronder ook Delft en Rijswijk, de Tweede Kamer een brief gestuurd. Daarin geven de steden aan dat zij het invoeren van de helmplicht toejuichen. 'De snorfiets is één van de onveiligste manieren om je in de stad te verplaatsen. In Den Haag is circa 19 procent van het totaalaantal verkeersgewonden een gebruiker van een snorfiets', aldus Van Asten.

Een Kamermeerderheid is voor een helmplicht. In december liet minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een debat over verkeersveiligheid weten 'open te staan voor meer onderzoek naar de effecten van een helmplicht'.

