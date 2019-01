Buien met 'intens karakter' onderweg, KNMI waarschuwt voor gladheid op de weg

Rijden in slecht weer | Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Het KNMI waarschuwt voor de winterse buien die donderdagavond en vrijdagochtend over het land trekken. 'Als gevolg daarvan kunnen wegen glad zijn.'

'De buien, die in loop van de dag de regio binnen trekken, kunnen een intens karakter hebben', waarschuwt Omroep West-weerman Huub Mizee. 'Ze kunnen gepaard gaan met hagel, sneeuw en een klap onweer.'

De wind komt eerst uit het zuidwesten tot westen is 's ochtends nog matig, maar die draait naar het noordwesten en neemt toe tot vrij krachtig. 'Langs de kust tot krachtig of hard, kracht zes tot zeven.' De temperatuur komt uit op vijf tot zes graden, maar tijdens de buien zal het slechts drie of twee graden zijn.



Rijgedrag aanpassen

De KNMI adviseert automobilisten hun rijgedrag aan te passen. 'Volg de weerberichten en de waarschuwingen", benadrukt een woordvoerder.